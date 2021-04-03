В небо над Майоркой для контроля за туристами выпускают беспилотники

Последние новости Испании на русском языке
Власти Балеарских островов решили использовать дроны для контроля за поведением туристов на острове Майорка. С помощью беспилотников полицейские будут следить за тем, как отдыхающие соблюдают ограничения, действующие в Испании в связи с пандемией COVID-19.
Дроны будут наблюдать за туристами на пляжах и в наиболее популярных и оживленных местах. Проверять будут рестораны и гостиницы, чтобы убедиться, что члены разных семей не живут в одном номере, уточняет РИА Новости со ссылкой на Express. Также под особое наблюдение возьмут городские набережные, бары и рестораны на них, где регулярно нарушается правило рассадки клиентов.
Во время высокого туристического сезона будут проходить и выборочные проверки соблюдения антикоронавирусных мер в регионе, особенно если британцам позволят путешествовать этим летом.
Многие районы Испании сейчас переживают очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, но на Балеарских островах произошло небольшое снижение показателей. Правительство региона призвало людей придерживаться правил, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. На всех островах, включая Майорку, Ибицу и Менорку, по-прежнему действуют строгие ограничения. В том числе, социальное дистанцирование в местах общего пользования отелей, в барах и ресторанах.