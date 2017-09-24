В Малаге состоится Международный конгресс по технологиям и туризму

Малага была выбрана местом проведения II Международного конгресса по технологиям и туризму для всех. Мероприятие будет проходить в Паласио-де-Фериас-и-Конгресос с 27 по 29 сентября. Его организатором является фонд ONCE.
Форум проводится под девизом «Доступность 4.0» с целью показать обычным людям как технологии, продукты или услуги могут изменить жизнь к лучшему. Он объединяет в себе «VII Конгресс по дизайну, сетям и технологиям для всех» (DRT4ALL) и «VI Конгресс по туризму для всех». Мероприятия будут посвящены технологиям и службам доступа к информации, вспомогательным продуктам, использованию службы экстренной помощи на дому и удалённого обслуживания. Кроме того, будут представлены технологии «умного дома», при этом особое внимание будет уделяться использованию таких технологий людьми с ограниченными возможностями, будут рассматриваться темы взаимодействия человека и машины, развития робототехники и использования технологий для продвижения идей «умного города» и другие вопросы.
На Конгрессе выступит, в частности, основатель и управляющий компании Endurance Robots Георгий Фомичев, который расскажет о возможностях обслуживания пожилых людей и пациентов, больных Альцгеймером, с помощью специальных программ искусственного интеллекта «чатботов».Темы: Туризм Малага