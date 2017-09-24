Сеть сельских отелей Paradores представила осеннее меню

Сельские отели сети Paradores на протяжении ближайших трёх месяцев предлагают своим постояльцам особое осеннее меню, в котором представлены блюда с вином, грибами а также пучеро.
С 11 по 30 сентября специальное меню посвящено сезону сбора винограда. Посетители смогут попробовать различные блюда, в том числе десерты, с добавлением вина, в винном соусе или выпаренном вине. В спа-центрах некоторых гостиниц, в том числе в Кадисе, Лорке, El Saler в Валенсии, La-Granja в Сеговии, Cruz de Tejeda в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и других, также предлагается услуга винотерапии.
Октябрь будет посвящён различным вариациям горячих блюд «пучеро», а ноябрь – традиционным блюдам с грибами.
В конце года гостей Paradores ожидает специальное рождественское меню.Темы: Туризм