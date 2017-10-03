В Кордовской крепости представили обновлённое световое шоу

С 28 сентября в Алькасаре христианских королей в Кордове по вечерам вновь проходит световое шоу «Магические ночи» в обновлённом формате.
Билеты уже в продаже, их можно приобрести в туристических инфоцентрах и в Интернете. Стоимость билета на шоу продолжительностью один час составляет 6,5 евро, а для жителей Кордовы вход бесплатный. Кроме того, в кассе крепости действуют скидки, пишет Europa Press.
При создании шоу использовались улучшенные технологии записи и анимации в форматах 2D и 3D. Также было усовершенствовано управление фонтанами, задействованными в представлении, внедрены энергосберегающие технологии, установлено новое освещение и сенсоры, реагирующие на присутствие людей.
Как отмечают городские власти, спектакль в Алькасаре сочетает в себе элементы изобразительного искусства, музыки и исторического наследия. В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы изменить концепцию этого пространства и сделать его более привлекательным для туристов с учётом его исторического прошлого.
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