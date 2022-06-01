В испанских аэропортах разрешат не вынимать жидкости и ноутбуки из ручной клади

Пассажиры не должны будут вынимать жидкости и электронные устройства из ручной клади на контроле в испанских аэропортах с 2024 года.

Оператор Aena собирается установить на пунктах контроля пассажиров новые сканеры с рентгеновской технологией, генерирующие трехмерное изображение. Это облегчит досмотр багажа без необходимости помещать жидкости в пластиковый пакет или вынимать электронные устройства и оставлять их в отдельных лотках, что сэкономит время путешественников.

Aena объявит о проведении нескольких тендеров на приобретение данного оборудования, которое может быть введено в эксплуатацию к концу 2023 года или в первой половине 2024 года. Новая технология сначала появится в аэропортах Мадрида и Барселоны, на которые приходится 40% пассажиропотока в Испании. В конце 2024 года оборудование также должно появиться в Пальме-де-Майорка, а затем и в остальных аэропортах страны.