В Испанию пришел шторм "Ана"

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Из-за шторма "Ана" в девяти провинциях на севере Пиренейского полуострова – Астурии, Кантабрии, Риохе, Леоне, Саморе, Бургосе, Паленсии и Сории – было объявлено "красное" штормовое предупреждение. Особенно интенсивным он будет в ближайшие сутки. Как сообщает El Confidencial, непогода стала причиной нарушений авиасообщения: так, чартерный рейс из Алжира, который должен был приземлиться в Виго в 6:30, был перенаправлен в Мадрид, а вылетевшему туда же из столицы борту пришлось вернуться в пункт отправления, что также привело к отмене обратного рейса в 8:45. Кроме того, из-за плохой погоды в аэропортах прибытия под отмену попали рейсы из Севильи в Лондон и из Бильбао в Стамбул. Из-за плохой видимости в пункте назначения рейс Валенсия-Севилья был вынужден приземлиться в Малаге.