В Испании процветает кладбищенский туризм

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Некротуризм, предполагающий посещение кладбищ, в последнее время пользуется популярностью в Испании.
В Европе этот противоречивый вид туризма давно процветает. Например, в Париже, Лондоне, Вене, Праге или Риме… В Испании же это относительно новый вид досуга, отмечает информационное агентство Europa Press.
Существует европейская сеть кладбищ, представляющих туристический интерес. И 22 из них находятся в Испании.
Ранее noticia.ru писала об 11 самых известных кладбищах Испании. Перечислим их: