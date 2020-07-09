В Испании появился «ультрабезопасный курорт»

На территории кемпинга Trillas Platja de Tamarit в каталонской провинции Таррагона появилась «ультрабезопасная» зона для спокойного отдыха в период пандемии COVID-19. Как сообщает La Vanguardia, это место получило название Trillas Paradise, zona test PCR. Сюда пускают только тех, кто сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Тест платный и стоит 100 евро. Зато, как утверждают сотрудники кемпинга, он гарантирует безопасность и расслабленный отдых. Кроме того, туристы будут освобождены от необходимости держать дистанцию и носить маски (обязательные правила на территории Каталонии, за нарушение которых предусмотрен большой штраф). «Посторонние не смогут попасть на территорию», — заверили в кемпинге.
Свободная от «ковида» зона располагает 50 домиками и 10 местами для автофургонов. Есть свой бассейн, ресторан, спортивные площадки. Рядом — пляж. Вместимость — 200 отдыхающих одновременно. Открытие намечено на ближайшие выходные.Темы: Туризм