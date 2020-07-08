Российским авиакомпаниям разрешили вернуть деньги за билеты через три года

Российским авиакомпаниям дадут три года на возврат денежных средств пассажирам, которые не смогли воспользоваться купленными билетами из-за распространения в мире вируса COVID-19. В течение трех лет пассажиры смогут обменять билеты на другие направления. Досрочно вернуть деньги смогут только отдельные категории граждан.
На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, утверждающее положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, сообщает АТОР.
В документе поясняются условия и правила исполнения своих обязательств авиакомпаниями, чьи пассажиры не смогли воспользоваться билетами из-за вспышки пандемии коронавируса в мире. Фактически, речь идет о правилах выдачи авиакомпаниями ваучеров на билеты или депонирования средств пассажиров.
При этом в документе подчеркивается, что послабления в возврате денежных средств пассажирам не распространяются на чартеры.
Через три года с даты, указанной в билете, пассажиру, который не воспользовался задепонированными средствами, возвращаются деньги. Заявление на возврат пассажир тоже может направить всеми возможными способами.
В отличие от первой версии документа, в окончательном тексте положения появилось обязательство авиакомпании начислять проценты за пользование денежными средствами. Проценты получат только пассажиры, которые так и не воспользовались своим депозитом.
Они начисляются вплоть до дня возврата суммы пассажиру, но не позднее окончания четырехлетнего срока с даты несостоявшегося рейса. Если пассажир воспользовался ваучером для покупки новых билетов, на его депозит проценты не начисляются.
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