В Барселоне открылась новая смотровая площадка

В знаменитой башне Глориес теперь есть смотровая площадка, откуда открывается завораживающий вид на Барселону.

Как сообщает телеграм-канал "Испания", смотровая площадка находится на высоте 125 метров. Она круговая: 360 градусов. Билеты туда можно забронировать здесь. Цены стартуют от 15 евро. Есть два варианта: утренняя Барселона» и ночная Барселона.

Высота башни Глориес, которая входит в топ-3 самых высоких зданий каталонской столицы, составляет 145 метров. Ранее она была известна как башня Агбар. Башня Глориес на проспекте Диагональ - одно из знаковых строений Барселоны. Её автор - знаменитый французский архитектор Жан Нувель. Строительство башни было закончено в 2005 году. В 2007 году на башню забрался «человек-паук» Ален Робер.