В Андалусии зарплата следящего за порядком на пляже составит 1900 евро в месяц

Власти Андалусии набирают персонал для обеспечения порядка и безопасности на местных пляжах. Всего требуется около 3 тысяч работников. Получать они будут 1900 евро в месяц.
Работать им предстоит с 15 июня по 15 сентября. Но сначала все они пройдут инструктаж. В их обязанности входит наблюдение за отдыхающими: нужно следить, все ли соблюдают дистанцию и следуют ли другим правилам безопасности. О нарушениях будут немедленно сообщать в полицию.
Андалусия выделяет 24 млн евро на обеспечение безопасности на пляжах этих летом.
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