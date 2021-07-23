Time включил три испанских города в сотню лучших мест в мире

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Журнал Time обновил ежегодный список 100 лучших мест на планете. В этот раз в сотню лучших вошли сразу три испанских города: Касерес, Мадрид и Сантьяго-де-Компостела. Для каждого авторы дают короткую характеристику.
Касерес Time характеризует как город с «разнообразием культурных богатств». Мадрид попал в топ-100 за «сохранение традиций». А Сантьяго-де-Компостела рекомендован для паломничества.
Весь список 100 лучших мест на планете по версии Time доступен здесь.