Бульвар и парк в Мадриде попали в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в воскресенье в свой Список всемирного наследия два объекта в Мадриде. В списке теперь будут фигурировать мадридский бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Ретиро. Решение было принято в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
На бульваре в Мадриде расположены большие фонтаны, в частности, фонтан Сибелес и фонтан Нептун, а также площадь Сибелес, которую ЮНЕСКО расценивает как "важный символ города". "Этот объект воплощает в себе новую идею городского пространства и развития в период просвещенного абсолютизма XVIII века", - отмечают эксперты ЮНЕСКО.
Парк Ретиро площадью 120 га, оставшийся от снесенного дворца Буэн Ретиро XVII века, является популярным местом отдыха мадридцев. В нем представлены различные стили садоводства с XIX века до наших дней. На территории объекта также находится Королевский ботанический сад с террасами и квартал Херонимос с его богатым разнообразием зданий XIX и XX веков, в том числе и различные культурные объекты, отмечают в ЮНЕСКО.
Источник: ТАСС