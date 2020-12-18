Тенерифе закрыли на карантин

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Остров Тенерифе в Испании закрыл свои границы на 15 дней, но запрет на поездки распространяется только на местных жителей и не касается иностранцев, забронировавших туры,
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express, это решение было принято в четверг на внеочередном заседании совета Канарских островов.
"Въезд и выезд людей на Тенерифе ограничен с полуночи 18 декабря (пятница) по 1 января 2021 года", — сообщило правительство региона. Правда, власти уточнили, что ограничение, "будет применяться за исключением ... должным образом обоснованных поездок».
Так, туристы, которые планируют приехать на остров в отпуск, "могут воспользоваться исключениями, предусмотренными действующими правилами о приеме в объекты размещения". В частности, путешественники должны предоставить медицинский тест, подтверждающий отсутствие коронавируса.
Жизнь на Тенерифе также изменится с ужесточением мер. Существующий комендантский час с 23:00 до 06:00 будет начинаться с 22:00. Для празднования Рождества и Нового года — 24, 25 и 31 декабря и 1 января — можно будет собираться лишь вшестером.
Обслуживание клиентов внутри баров и ресторанов приостановлено, а пропускная способность открытых террас сокращена до 50 процентов, торговых центров — до 33 процентов. Всем жителям острова рекомендуется избегать поездок между муниципалитетами.