Синоптики предупредили о 40-градусной жаре в Испании

Около 20 испанских провинций ожидает 40-градусная жара, сообщает Государственное метеорологическое агентство (AEMET).
«Оранжевое» предупреждение объявлено в Кордове и Севилье (столбики термометров могут подняться до 41 градуса), а также в Хаэне и Бадахосе (до 40 градусов).
«Жёлтое» метеорологическое предупреждение объявлено в Ла-Риохе, Наварре, Мадриде, Касересе, Толедо, Сьюдад-Реале, Саморе, Саламанке, Вальядолиде, Авиле, Сарагосе, Хане, Уэльве, Гранаде, Кордове, Альмерии. В этих провинциях воздух прогреется до 36-38 градусов.
В Кадисе и Альмерии также ожидается сильный ветер, который временами будет достигать 70-80 километров в час.Темы: Туризм