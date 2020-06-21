Испания примет в воскресенье 100 авиарейсов из Европы

Министр транспорта, мобильности и городской среды Хосе Луис Абалос заявил, что сеть аэропортов Испании примет сегодня, в первый день после снятия режима повышенной готовности, 100 рейсов.
В воскресенье Испания открывает границы со странами Шенгена. Въезжающим в страну необходимо заполнить анкету, где нужно указать сведения о том, где находился человек в последнее время, болел ли он COVID-19 и т.д. Кроме того, пассажиры должны пройти трёхэтапный контроль: паспортную проверку, измерение температуры и визуальный осмотр. В случае необходимости пассажира направят на медицинский осмотр.
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