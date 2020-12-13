Сдать билеты на испанские поезда можно до 10 января

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Испанский железнодорожный оператор Renfe продлил до 10 января 2021 года срок, в течение которого можно вернуть билеты на рейсы, отменённые из-за коронавируса.
Почти все регионы Испании сейчас закрыты по периметру. Кроме того, ограничено передвижение между некоторыми населёнными пунктами в пределах конкретных автономных сообществ. В связи с этим многие железнодорожные рейсы отменяются.
Renfe обещает максимально упростить процедуру возврата билетов. Пассажирам вернут их полную стоимость. Вернуть можно билеты на любые отменённые рейсы в пределах Испании. Это высокоскоростные поезда AVE, поезда дальнего и среднего следования Larga Distancia и Media Distancia Convencional, а также бюджетные составы Avant. Возврат можно оформить на сайте Renfe, в кассах на станциях, в турагентствах.
Кроме того, компания автоматически продлит на 28 дней действие всех проездных, купленных до 14 декабря 2020 года. Это проездные билеты BonoAVE, Bono Colaborativo и BonoAVE.
С тех пор, как 14 марта в Испании был введён режим повышенной готовности, Renfe уже вернула пассажирам около 51 миллиона евро за отменённые поездки. Причём в период с 14 марта по 21 июня было выплачено 38,5 миллиона. С 3 октября (когда началась вторая волна коронавируса) компания приняла обратно 346 102 билета и вернула 12,5 миллиона евро.