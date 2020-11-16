Самым красивым прибрежным городком Испании признан Кадакес

Издание Lonely Planet провело опрос среди своих подписчиков в Instagram, чтобы определить самый живописный прибрежный городок в Испании. Из 60 тысяч респондентов больше всего проголосовало за окруженный горами и морем Кадакес (Жирона, Каталония) с его белыми домиками и музеем Дали.
В финале Кадакесу противостоял Кудильеро (Астурия). Третье и четвёртое места поделили Ластрес (Астурия) и Калелья-де-Палафружель (Жирона).
Ранее издание Lonely Planet таким же образом определило самый красивый испанский городок без выхода к морю. Им стал Потес в Кантабрии.Темы: Туризм