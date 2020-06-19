Россиянам пообещали искусственно не ограничивать выезд за рубеж

Россиянам не будут искусственно ограничивать выезд за рубеж, но четкой даты, когда туристы смогут поехать на отдых в другие страны, все еще нет, поскольку другие страны не спешат открывать свои границы для россиян. Об этом заявила руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова в интервью Вестнику Ассоциации туроператоров России (АТОР)
«Ни мы, ни руководство страны не собираемся ограничивать искусственно выезд наших граждан за рубеж. Уверена, это заявление председателя правительства продиктовано исключительно заботой о людях. Но мы проводили видеосовещания с коллегами из других стран и определили, что готовности с 1 июля или другой четкой даты принимать российских туристов у них нет. Те страны, которые традиционно являются очень популярными направлениями для отдыха, не готовы открыть с нами границы в обоюдном порядке», - цитирует АТОР Догузову.
Догузова отметила, что Россия, в любом случае, не смогла бы открыть границы с другими странами без окончательного решения Роспотребнадзора. «Как только они скажут, что угрозы жизни и безопасности наших граждан нет, а страны готовы принять наших туристов, то со стороны Ростуризма не будет никаких препятствий. Это наше конституционное право», — подчеркнула она.Темы: Туризм Русская Испания