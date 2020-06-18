В Испании придумали пляжное кольцо для сохранения дистанции

Оскар Павон, изобретатель из Мадрида, придумал устройство, позволяющее выходить на пляж и сохранять безопасное расстояние на песке, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.
Это гибкое пляжное кольцо диаметром 2,5 метра, которое может быть компактно сложено. По словам Павона, производство уже ведется, и он рассчитывает, что его изобретение появится на пляжах испанского побережья совсем скоро — через две недели. На этом изобретатель не намерен останавливаться: он также работает над созданием круглого полотенца, подходящего к этому кольцу. По его словам, он уже получил звонки от потенциальных покупателей из США, Азии и Австралии.Темы: Туризм