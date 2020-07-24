Россия возобновляет международное авиасообщение 1 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение 1 августа.
"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности", - заявил председатель правительства в пятницу на заседании кабинета министров. Его цитирует ТАСС.
Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Премьер отметил, что "это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа".
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.Темы: Туризм