Европейцы назвали идеальную страну для отдыха

Издание The Independent со ссылкой на данные опроса, проведённого в социальных сетях, сообщает, что Испания, по мнению абсолютного большинства европейцев, является идеальной страной для отдыха.
Что делает Испанию такой привлекательной для европейского туриста? Издание отмечает, что здесь имеет значение целый комплекс факторов: климат и отличные пляжи (Испания — лидер по числу «голубых флагов», которыми отмечают безупречные пляжи); большие города с историей, знаменитыми музеями и выдающийся архитектурой; великолепная кухня и местные вина. Немаловажную роль играет то, что Испания территориально доступна. Не нужно пересекать океан, чтобы оказаться в тепле и насладиться морем и солнцем.
Второе место заняла Италия, далее идут Германия и Турция.
В исследовании приняли участие 6 тыс. жителей Европы.Темы: Туризм В мире