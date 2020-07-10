Россия возобновит полеты только в те страны, где заражаются не больше 40 человек на 100 тыс. жителей

"Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", - сказала она. Её слова приводит ТАСС.

По словам Голиковой, Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тыс. жителей, показатель будет рассчитываться каждые две недели. "Первый критерий схож с теми критериями, которые применяются в других странах. Это критерий, который связан с показателем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения. Мы предполагаем, что в России он должен быть использован на уровне 40 [человек] на 100 тыс. населения. И рассчитывается этот показатель - 40 [человек] на 100 тыс. населения - за 14 дней, то есть известный нам всем инкубационный период", - сказала она.

"Второй показатель - это среднесуточный прирост также за 14 дней новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И этот показатель не должен превышать единицу, то есть 1%. Наконец, третий показатель - это показатель распространения коронавирусной инфекции, который также не должен превышать единицу", - сказала она.