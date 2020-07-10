Деньги за рейсы, отменённые из-за пандемии, можно вернуть онлайн

Всю бумажную волокиту, связанную с возвратом денег за билеты, аннулированные из-за коронавируса, теперь можно доверить экспертам специального сервиса.
Попробовать вернуть деньги через эту платформу определённо стоит, потому что за подачу заявки не нужно ничего платить. Если специалисты сервиса смогут добиться компенсации, пассажир заплатит им 25% от её размера. Таким образом можно получить до 600 евро за задержку, отмену или овербукинг. Часто это срабатывает даже после того, как пассажир сам обратился в авиакомпанию и получил отказ.
От пассажира потребуется пару минут, чтобы ввести свой рейс, увидеть потенциальную компенсацию и отправить заявку. Дальше начинает работать сервис: профессионалы сами подготавливают документы, предъявляют иск в авиакомпанию, вступают в переговоры и контролируют дальнейший процесс. Юристы работают в рамках законодательства Евросоюза.