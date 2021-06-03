Решение Лондона поставило под угрозу туристический сезон в Испании

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Власти Великобритании не включили Испанию в список безопасных направлений, поставив под угрозу туристический сезон. Британцы — самая многочисленная группа иностранных туристов в Испании. Каждый пятый — британец.
Решение Лондона означает, что британцы, которые рискнут отдохнуть в Испании, должны будут потом отсидеть 10-дневный карантин и сдать три теста на ковид, передает Telegram-канал "Испания" со ссылкой на BBC.
Кроме того, из списка безопасных для путешественников стран вычеркнули Португалию.