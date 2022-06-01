Поток иностранных туристов в Испанию вырос в десять раз

Число иностранных туристов, посетивших Испанию в период с января по апрель, составило 15,8 млн человек. Это на 755,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).

Увеличились и траты иностранцев в Испании — на 840,7% до 18 млрд 753 млн евро.

В апреле страна приняла 6,1 млн иностранных туристов, в десять раз больше, чем в прошлом году. Впрочем, это всё равно меньше, чем до пандемии (в 2019 году было 7,15 млн).

Больше всего побывало в Испании британцев (1,2 млн в апреле). А также немцев и французов.