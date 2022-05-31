В Галисии открывается самый большой лабиринт в Испании 

На создание лабиринта ушло пять лет, сообщает телеграм-канал "Испания". Его длина — 2,3 километра. Он расположен на участке площадью два гектара и состоит из 4 тысяч деревьев. А над дизайном работал один из лучших британских дизайнеров.

Чтобы найти выход посетителям потребуется от 30 до 40 минут. Для тех же, кто основательно застрянет в лабиринте, есть специальный номер телефона, по которому служба поддержки поможет выйти на волю.

Вход стоит 5 евро для взрослых и 3 евро для детей младше 12 лет. Лабиринт работает с 11:00 до 20:30.