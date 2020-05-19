Почти 60% не улетевших пассажиров предпочитают возврат денег ваучерам

По статистике испанского портала Reclamador, 57,78% пассажиров, которые не смогли улететь по вине авиакомпании, предпочитают, чтобы им вернули деньги за билеты. Часто взамен предлагают ваучеры на перелёты и бонусы. При этом 37,62% хотят сами выбирать между деньгами и ваучером. И только 3% согласны на обмен.
Пандемия коронавируса поставила авиаперевозчиков в затруднительное положение. Миллионы пассажиров по всему миру добиваются возврата средств за отменённые рейсы. Нередко авиакомпании предлагают поменять билет на новый и совершить путешествие чуть позже, например, в 2021 году. Как выясняется, большинство туристов не согласны с таким решением проблемы.
На прошлой неделе Еврокомиссия подтвердила право пассажиров на получение компенсации за отменённые авиарейсы.Темы: Туризм Бизнес