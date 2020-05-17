ЕС: туристы будут отдыхать в Европе на свой страх и риск

Член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иоана Вэлян заявила CNN, что в этом году туристы, которые решаться отдохнуть в Европе, будут путешествовать на свой страх и риск.
Вэлян дала понять, что ЕС не даст стопроцентной гарантии безопасности таким туристам. «Этот риск вы берёте на себя», — подчеркнула она. Член Еврокомиссии объяснила, что это касается как здоровья туристов, так и их возможных финансовых потерь.
В любом случае, добавила Вэлян, всем, кто планирует посетить Европу, необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности, в том числе использовать гигиенические маски и держать дистанцию.Темы: Туризм В мире