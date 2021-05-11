Парк развлечений PortAventura откроется 15 мая

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Компания PortAventura World полностью готова к возобновлению своей деятельности 15 мая с открытием тематических парков PortAventura и Ferrari Land. Открытие аквапарка Caribe запланировано на 23 июня.
Кроме того, для всех гостей, желающих дополнить свои впечатления проживанием на территории комплекса PortAventura World, 15 мая откроются гостиницы Colorado Creek, PortAventura и Gold River, сообщает ТАСС. В этом сезоне были проведены работы по расширению гостиницы Colorado Creek, которая с июня будет иметь 141 новый номер повышенной комфортности, плавательный бассейн и новый ресторан, что обеспечит высочайшее качество обслуживания гостей.
Помимо этого, посетителям будут снова представлены некоторые из легендарных шоу-программ парка PortAventura. В парк возвращаются шоу Bang Bang West и Aves del Paraíso, а также оживленные уличные развлечения. Начиная с 29 мая посетители смогут наблюдать за всеми событиями, происходящими в китайском Gran Teatro Imperial. Новинкой сезона 2021 года станет знакомство с персонажем "Улицы Сезам" Большая Птица, а 23 июня состоится новая встреча со Шреком.
Компания PortAventura World также подготовила новое кулинарное предложение для гостей, проживающих в отелях комплекса. С таким изысканным подходом к вопросам питания посетители смогут наслаждаться уникальными ощущениями всех пяти органов чувств благодаря широкому выбору качественных блюд, удовлетворяющих вкусам каждого гостя. В связи с расширением своего гастрономического ассортимента парк PortAventura с гордостью представляет новый ресторан Sweet House by Nutella родом с Дальнего Запада.
Одновременно с началом футбольного сезона 2021/2022 будет воплощен в жизнь проект "The Beat Challenge". Этот проект, разработанный компанией PortAventura Word и испанской футбольной премьер-лигой (LaLiga), призван стать эталоном для новой волны цифровых развлечений.