Майорка возместит туристам расходы, если они заболеют ковидом на отдыхе

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Балеарские острова планируют бесплатно страховать приезжающих туристов от заражения коронавирусом.
Как сообщает АТОР, страховка покроет заболевшим иностранным гостям транспортные расходы по возвращению домой при условии, что они остановились в официально зарегистрированных объектах размещения. Другими словами, туристу возместят расходы на покупку обратного билета, если он пропустил свой рейс из-за лечения от коронавируса или необходимости быть в изоляции. Полис покроет и расходы, связанные с репатриацией тела путешественника, умершего от COVID-19.
В бесплатную страховку для заболевшего коронавирусом путешественника также будут включены услуги переводчика на трех языках: испанском, немецком и английском.
Туристам с легкой или бессимптомной формой инфекции в рамках страховки правительство предоставит бесплатное проживание и питание в карантинных отелях.
Аналогичную бесплатную страховку предлагают и на Канарских островах.