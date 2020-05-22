Отменены требования о 50-процентной загрузке российских самолётов

Росавиация и Роспотребнадзор опубликовали новые указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при возобновлении авиасообщения. На первых этапах пассажиры и члены экипажа будут летать в масках и перчатках, а покидать кресло можно будет только для посещения туалета. При этом требования о загрузке самолетов только на 50% больше нет.
Как сообщает АТОР, на сайте Росавиации 21 мая опубликованы Методические указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.
Рекомендации направлены в адрес организаций гражданской авиации с целью организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Росавиация сообщает, что текст согласован с Роспотребнадзором.
Документ предполагает три этапа выхода из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации.
Большинство указанных рекомендаций подразумевают использование гигиенических средств, дезинфекцию и дистанцирование. При этом в документе нет предписаний о необходимости 50-процентной загрузки бортов и шахматной рассадки пассажиров в салоне.Темы: Туризм