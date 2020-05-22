Отменены требования о 50-процентной загрузке российских самолётов

Росавиация и Роспотребнадзор опубликовали новые указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при возобновлении авиасообщения. На первых этапах пассажиры и члены экипажа будут летать в масках и перчатках, а покидать кресло можно будет только для посещения туалета. При этом требования о загрузке самолетов только на 50% больше нет.