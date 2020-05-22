Испанским курортам пророчат «войны за лежаки»

На популярных европейских курортах, в том числе испанских, могут развернуться настоящие баталии за свободные места, пишет британское издание Daily Mirror.
Когда курорты откроются, туристы будут вставать пораньше и пытаться занять лежак на пляже или у бассейна. Это практиковалось и раньше, но с введением новых требований к соблюдению дистанции ситуация усложнится, подчёркивает таблоид. Пока точно не известно, какие именно правила будут действовать на испанских пляжах этим летом. Но ясно одно: власти не допустят скопления толп отдыхающих.
Среди возможных методов социального дистанцирования рассматривается установка специальных датчиков, деление пляжа на сектора, размещение перегородок и т.д.
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