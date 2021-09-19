Названы лучшие испанские направления для туристов-одиночек

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Испанская компания Civitatis составила список лучших туристических направлений для путешественников-одиночек: Дублин (Ирландия), Эль-Иерро (Испания), Куско (Перу), кольцевая дорога Ринг Роад в Исландии, Путь Сантьяго (Испания).
Испания представлена в списке сразу двумя позициями: паломническим маршрутом Путь Сантьяго и канарским островом Эль-Иерро.
Про Эль-Иерро составители рейтинга пишут так: «Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя вдали от дома… Пляжи соответствуют любым ожиданиям туриста, а природные достопримечательности ни с чем не сравнимы. Кроме того, еда и проживание хорошего качества, а цены не слишком завышены».
А про Путь Сантьяго — так: «Паломничество — это нечто личное, что не всегда подходит для больших групп. Тишина и уединение делают маршрут идеальным для пеших прогулок в одиночестве. В дополнение к очарованию ландшафта и случайным встречам с другими путешественниками вы можете делать остановки в городах, через которые проходит легендарная дорога. Там вы сможете найти людей, готовых протянуть руку помощи всем, кто идёт в Сантьяго-де-Компостела».