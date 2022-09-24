Назван испанский курорт, где чаще всего жалуются на домогательства

Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express.

Социолог и профессор философии Алехандро Микель Новайра уверен, что именно бесконечные вечеринки с возлияниями и запрещенными веществами провоцируют нападения на туристок. "Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома".

Число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице.

При этом Магалуф пытается изменить свою репутацию и нацелиться на семейную аудиторию, избавившись от дурной славы.

Новайра добавил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много британцев. Эксперт предположил, что персонал ночных клубов и других вечерних заведений мог бы пройти дополнительную подготовку.

РИА Новости