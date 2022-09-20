Испания готовится отменить санитарный контроль для туристов

Туристы из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, больше не будут проходить медицинский контроль из-за коронавируса по прибытии в Испанию, сообщает El Pais с ссылкой на источники в пограничной службе.

Ожидается, что мера, которая до сих пор включала как минимум измерение температуры, проверку документов и визуальный осмотр, вступит в силу в октябре или начале ноября 2022 года.

В ближайшие дни Минздрав опубликует положение, которое уточнит список документов, необходимых для прибытия в Испанию из третьих стран. Однако, скорее всего, исчезнут все точки санитарного контроля как в аэропортах, так и в портах, пишет газета.

Несмотря на то, что власти постепенно ослабляют антиковидные меры, в стране все еще сохраняется обязательное ношение масок в общественном транспорте. Так, в ЕС только Испания и Германия требуют от авиапассажиров быть в маске на борту вопреки рекомендациям европейских специалистов по инфекционным заболеваниям.

Источник: РИА Новости