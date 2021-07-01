На юге Испании появился новый национальный парк 

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Сьерра-да-лас-Ньевес в Малаге официально объявлена новым испанским национальным парком. Соответствующий указ одобрил Сенат. Это шестнадцатый национальный парк в Испании и третий в Андалусии после Доньяны и Сьерра-Невады.
Новый национальный парк - это настоящий зеленый рай всего в двух шагах от побережья Коста-дель-Соль. Он занимает площадь 23 000 гектаров между муниципалитетами Бенавис, Эль-Бурго, Истан, Монда, Параута, Ронда, Толокс и Юнкера. Сьерра-де-лас-Ньевес распологается в нескольких километрах от Марбельи и в непосредственной близости от таких городов, как Малага и Ронда.
Парк признан ЮНЕСКО биосферным заповедником. Его визитной карточкой являются ели, сосны и пихты, эндемичные для гор Малаги и Кадиса. Также встречаются каменный, пробковый и галловый дубы. Фауна представлена популяцией горных козлов, косуль, кабанов и хищных птиц, среди которых выделяются орлы и сапсаны.
Здесь практикуется экотуризм, агротуризм, приключенческий туризм, наблюдение за птицами, этнотуризм и оздоровительный отдых.