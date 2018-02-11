На узких улицах Мадрида скорость ограничат до 30 км/ч

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Мэрия Мадрида намерена снизить предельно допустимую скорость движения автомобилей на дорогах с одной полосой движения в каждую сторону, а также на улицах с односторонним движением, где отсутствуют пешеходные переходы.
Проект нового регламента, составленного в соответствии с экологическими требованиями, предусматривает ограничение скорости на таких улицах до 30 км/ч. На улицах, где отсутствует тротуар, ограничение составит 20 км/ч.
Нововведения, по словам городских властей, направлены на повышение безопасности и комфорта для всех участников движения.
Проект включает также новые правила для велосипедистов. Они смогут поворачивать направо на красный сигнал светофора, а в жилых зонах смогут ездить в обоих направлениях со скоростью не более 20 км/ч. От сервисов проката велосипедов потребуют в обязательном порядке их регистрировать, кроме того, предполагается возможность конфискации велосипедов из соображений безопасности для дорожного движения, пешеходов и муниципального имущества.
Изменятся правила движения на двухколёсных транспортных средствах, а также самокатах и роликовых коньках.
Проект документа был представлен в мэрии на прошлой неделе и находится в стадии обсуждения.