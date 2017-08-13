На Майорке приклеивают антитуристические стикеры на арендованные машины

Члены подразделения движения Endavant на Майорке расклеили около тысячи стикеров на арендованные машины в разных частях острова. На наклейках – антитуристические лозунги: «Эта машина лишняя», «Туризм убивает Майорку» и т.д.
Молодёжная организация руководствуется идеями сепаратизма, социализма и феминизма. В среду, 9 августа, на её странице в Твиттере появилась публикация с сообщением об этой акции, направленной против наплыва туристов. По мнению её участников, среди которых также представители местного подразделения движения Arran и объединения защитников природы GOB, дороги на Майорке переполнены, что способствует загрязнению окружающей среды. Организация также объявила, что в ближайшие недели продолжит расклеивать стикеры на арендных автомобилях.
В конце июля на пристани в Пальме движение Arran провело ещё одну акцию протеста. Её участники ворвались в ресторан, разбрасывали конфетти, жгли бенгальские огни и прыгали на пришвартованные яхты.
Правительство Балеарских островов и политические партии заявили, что не имеют отношения к этим мероприятиям.Темы: Туризм Пальма де Майорка Общество