Летевший в Мадрид самолёт развернули из-за технических проблем

Последние новости Испании на русском языке
Пассажиры рейса Виго-Мадрид пережили тревожные минуты из-за неполадки на борту.
Самолёт авиакомпании Iberia вылетел в субботу в 21:40 из Виго и должен был приземлиться в испанской столице в 23:00. Но вскоре после взлёта экипаж неожиданно принял решение лететь в Порту из-за «технических проблем». В итоге лайнер благополучно приземлился в Португалии.
Пассажиры позже признались, что сильно испугались. Кроме того, пришлось сначала полтора часа ждать, пока им разрешат покинуть борт, а затем провести ночь в отеле. На следующий день их автобусом отправили в Мадрид.