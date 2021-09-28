Саграда Фамилия вошла в тройку самых востребованных достопримечательностей Европы

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Сервис Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы. В тройку самых популярных вошёл храм Саграда Фамилия. А в десятку — ещё и стадион "Камп Ноу" в Барселоне.
На первом месте — Эйфелева башня. Ее координаты в Париже пользователи выясняли с помощью сервиса чаще всего. В топ-5 также вошли Лувр, немецкий "Европа-парк" и итальянский Колизей.
В число десяти наиболее востребованных объектов попали также Плитвицкие озера в Хорватии, достопримечательности Амальфитанского побережья в Италии, Миланский собор, польский парк развлечений Energylandia в Заторе.