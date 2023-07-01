Испанские СМИ: пьяные туристы становятся большой проблемой для авиации

С приходом лета в Испанию потянулись британские туристы. За солнцем, морем и дешёвым алкоголем. Часто их отдых начинается уже в самолёте, что доставляет большой дискомфорт окружающим.

Проблема усугубляется, пишет издание 20minutos со ссылкой на очевидцев, пилотов, стюардесс и водителей трансферных автобусов. По словам последних, прилетевшие из Великобритании туристы часто приезжают в отель уже в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Но особенно тяжело приходится экипажу и пассажирам лоукостеров. Британцы напиваются и начинают буянить. В лучшем случае это громкие песни. В худшем — драки и попытки выйти из самолёта. Такие эпизоды особенно часто случаются на рейсах в Аликанте и Балеарские острова.

На днях около 30 нетрезвых пассажиров устроили массовую драку на борту самолёта, летевшего из Бристоля в Аликанте. Пришлось подключать полицию.