Цифровые кочевники предпочитают Барселону

По данным портала Kayak, большинство цифровых кочевников в Испании выбирают Барселону для жизни и работы. Их привлекает уровень жизни, климат и прекрасная транспортная доступность.

Барселону выделяет также Bloomberg в своём рейтинге лучших городов мира для цифровых кочевников. В нём каталонская столица занимает пятое место в мире и третье в Европе.

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