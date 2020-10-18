Испанские отельеры придумали, как выжить без туристов

В Испании новая тенденция: оставшиеся без туристов отели предлагают свои помещения под удалённую работу.
В период пандемии многие перешли на удалёнку. В Испании даже вступил в силу указ, регулирующий дистанционную работу. При этом многие гостиницы оказались на грани разорения из-за отсутствия туристов. Но выход нашёлся. Теперь многие отели, особенно расположенные в крупных городах, предлагают номера и конференц-залы для удалённых сотрудников.
Первой стала французская сеть B&B, начавшая сдавать номера в своих отелях в Испании и Португалии с 9:00 до 19:00 за 19 евро. Потом этим же путём пошёл отель Aloft Madrid Gran Vía. Здесь можно за 12 евро получить рабочее место в одной из просторных общих зон. С 9:00 до 18:00. В эту сумму входит быстрый Интернет и возможность бесплатно распечатывать до 20 листов в день.
Meliá Hotels International предлагает для работы номера с 8:00 до 20:00. Тут уже подороже — от 49 до 109 евро. Такую практику уже ввели отели сети в Испании, Германии, Великобритании, Италии и США.
Если же говорить о об отелях группы Barceló, то они и раньше предлагали подобное в своих городских гостиницах. Но в последнее время спрос на эту услугу увеличился.
Экспериментировать с коворкингами и индивидуальными рабочими пространствами начинает и сеть NH Hotel Group.
Palladium Hotel Group в своём мадридском отеле Only YOU Atocha внедрил рабочие пространства как в отдельных номерах, так и в общих залах.
А сеть Riu Hotels & Resorts отвела для этого отель Riu Plaza España в испанской столице.Темы: Туризм Мадрид Бизнес