Испания протестует ковид-паспорта на одном регионе

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Власти Балеарских островов предлагают сделать свой регион первым в Испании, где будут введены так называемые «ковид-паспорта» — удостоверения о вакцинации против коронавируса.
Власти Балеарских островов предлагают сделать свой регион первым в Испании, где будут введены так называемые «ковид-паспорта» — удостоверения о вакцинации против коронавируса. Власти Балеарских островов предлагают сделать свой регион первым в Испании, где будут введены так называемые «ковид-паспорта» — удостоверения о вакцинации против коронавируса. Председатель регионального правительства Франсина Арменголь заявила, что Балеары хотят быть первыми, кто распахнёт свои двери для иностранных туристов. В свою очередь советник по экономическим вопросам, туризму и труду Яго Негеруэла пояснил, что «ковид-паспорта» позволят гарантировать, что все туристы, прибывающие на архипелаг, привиты от COVID-19, и не подвергают риску ни себя, ни других.
О том, какие ещё страны Европы собираются вводить ковид-паспорта, читайте здесь.