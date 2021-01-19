Испания поддержала идею о введении ковид-паспортов

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Испанские власти поддерживают идею Греции о введении так называемых «ковид-паспортов» с отметкой о вакцинации против коронавируса. Об этом заявила министр туризма Испании Рейес Марото.
«Это хорошая новость как демонстрация нашего многостороннего компромисса. Это могло бы способствовать восстановлению передвижения на европейском уровне», — цитирует Марото Regnum. По её словам, внедрение таких документов позволит избегать «карантинов и ограничений на поездки».
Ранее власти Греции предложили ввести COVID-паспорта до начала туристического сезона для свободного передвижения граждан между странами. Против такого предложения выступили Франция и Румыния.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз планирует введение вакцинных европаспортов, с привязыванием к ним в дальнейшем и выдачи шенгенских виз. Рассчитывать на посещение ЕС (да и многих других стран тоже) смогут только те граждане иностранных государств, включая Россию, которые продемонстрируют ковид-паспорта с отметкой о вакцинировании препаратами, сертифицированными в Европе, вероятнее всего, это будут Moderna и Pfizer. Российские Спутник-V и Вектор в числе сертифицированных ЕС не упоминались.