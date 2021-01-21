Власти Испании предлагают готовиться к скорому восстановлению туризма

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Испанские власти рассказали, когда начнется восстановление туризма и какие меры нужно предпринять уже сейчас, чтобы подготовиться к этому.
Туристическая отрасль Испании начнет восстановление с апреля благодаря широким программам вакцинирования и тестирования на COVID-19, считает президент Совета по туризму страны Хуан Молас.
"Думаю, что восстановление туризма начнется с 1 апреля, и мы должны к этому подготовиться. Оздоровление без сомнений произойдет – как благодаря вакцинированию, так и массовому тестированию на COVID-19 в пунктах отправления и прибытия", — цитирует его «Интерфакс» со ссылкой на портал Schengen Visa Info.
Молас подчеркнул, что турбизнес Испании продолжит настаивать на принятии государством срочных мер поддержки – таких, как увеличение финансирования и снижение налогов.
По итогам 2020 года турпоток в Испании упал до уровня 1969 года.