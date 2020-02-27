Испании грозит отток туристов из-за коронавируса

Из-за коронавируса туристы могут начать отменять бронирования отдыха, переживают в Испанской конфедерации туристических агентств. Её глава Карлос Гарридо рассказал о рисках распространения вируса для туриндустрии.
По его словам, это может негативно отразиться на празднованиях по случаю Страстной недели, когда в стране активизируется и внутренний, и внешний туризм. Гарридо заявил, что испанские туристы отменяют поездки в Италию, где коронавирус распространяется особенно стремительно.
Однако Гарридо добавил, что ситуация находится под контролем, и призвал не допускать панических настроений.Темы: Туризм