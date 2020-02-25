Около тысячи туристов на Тенерифе не выпускают из отеля из-за коронавируса

В связи с новым случаем обнаружения коронавируса в Испании введён карантин в одном из отелей острова Тенерифе.
Как сообщает издание Diario de Avisos, постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе (Тенерифе) запрещено покидать территорию гостиницы. Именно в этом отеле неделю назад остановился врач из Италии, у которого позже был подтверждён диагноз «коронавирус». Вместе с супругой он был отправлен в госпиталь Universitario Nuestra Señora de Candelaria, где находится до сих пор.
Как подчёркивает издание, для таких случаев есть протокол, разработанный властями Испании и Италии. И в соответствии с ним строго запрещается заходить и выходить из отеля.
Этот случай коронавируса стал третьим на территории Испании. Причём на Канарских островах ранее уже ставили такой диагноз гражданину Германии. Он благополучно прошёл лечение и был выписан из больницы.Темы: Туризм