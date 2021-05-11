Испанцам вернули почти 100 млн евро за отмененные из-за пандемии ЖД-поездки

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Испанский ЖД-оператор Renfe вернул пассажирам почти 97,5 млн евро за отмененные из-за пандемии поездки. Это примерно 2,6 млн билетов. Чаще всего сдавали билеты в Мадриде.
В период действия строгих ограничений поездки по стране были запрещены. Поэтому компания Renfe принимала обратно уже купленные билеты и полностью возвращала за них деньги. Причем возмещались затраты на проезд в любых поездах: высокоскоростных составах AVE, обычных поездах дальнего следования и пригородных.
Почти 37 млн евро было выплачено в Мадриде, 14,7 млн — в Барселоне, 7,8 млн — в Севилье, 5,6 млн — в Малаге, 5,2 млн — в Валенсии, 4,2 млн — в Сарагосе, 3,5 млн — в Кордове.